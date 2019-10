Krovinovic não tem sido titular no WBA e a 'culpa' é de... Matheus Pereira

Cedido pelo Sporting ao WBA até final da temporada, Matheus Pereira parece apostado em deixar a sua marca no futebol inglês com exibições de encher o olho que têm deixado a imprensa e também o seu treinador rendidos. Com dez jogos disputados e dois golos marcados, o luso-brasileiro mereceu esta segunda-feira rasgados elogios de Slaven Bilic, numa declaração na qual explicou que, em sentido contrário, Filip Krovinovic não é opção... precisamente por culpa do estado de forma de Matheus.





"Tenho bons contactos na Alemanha e vi-o jogar no verão. Estava claro que ele era um ótimo jogador. Jogava numa equipa que lutava para não descer. Mas não se trata apenas de um jogador talentoso: tem 'fome' e é bom fisicamente - tem umas pernas fortes. Nos últimos tempos o Krovinovic não tem jogado e, sendo sincero, também o merece. O problema é que de momento o Pereira está a jogar um futebol incrível e queremos que continue assim. É um daqueles jogadores que marca a diferença", declarou o técnico croata.