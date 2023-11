Kulusevski escolhe os melhores extremos da Premier League

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dejan Kulusevski esteve à conversa com o 'TNT Sports' e foi convidado a escolher os cinco melhores extremos da história da Premier League. O jogador do Tottenham não se fez rogado e alinhou no desafio, explicando cada uma das escolhas.

5. Gareth Bale - "Nunca vi ninguém como ele antes. Tinha um remate inacreditável, era muito rápido e bom com a bola. Jogava em muitas posições e marcava muitos golos."

4. Willian - "Ele é um jogador com uma qualidade tremenda. Adoro vê-lo jogar e acho que é muito subvalorizado."

3. Mo Salah - "É outro jogador inacreditável. Todas as temporadas marca 20 ou 25 golos e faz 20 assistências. Todos os anos podemos ver o quão forte ele trabalha e é por isso que é um jogador de topo."

2. Cristiano Ronaldo - "É um grande amigo e um futebolista fantástico. É um dos melhores de sempre e tenho um tremendo respeito por ele."

1. Eden Hazard - "Tenho de colocar o Hazard em primeiro. Sempre foi o meu jogador favorito quando era miúdo. Ele deixava toda a gente que o via jogar feliz, porque o futebol dele era pura alegria e liberdade. Era como uma criança a jogar futebol. Tentei imitar muitos dos movimentos dele e alguns consegui, apesar de ser mais alto do que ele, o que torna a minha mobilidade um pouco diferente."