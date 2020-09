Kurt Zouma quer aprender com Thiago Silva

Kurt Zouma, central francês do Chelsea, está deliciado com a chegada de Thiago Silva ao emblema londrino. Em declarações ao canal do clube, o defesa garante que quer aprender muito com o veterano brasileiro.

"Sei que vai trazer experiência ao Chelsea. É um grande companheiro fora de campo. Tem jogado grandes jogos, seja pelo Brasil, seja na última final da Champions", garantiu.

"Vai ser bom treinar e aprender com ele. Vai ser excelente", declarou sobre o colega de 35 anos.

Recorde-se que Thiago Silva chegou a custo zero ao clube inglês, proveniente do Paris SG, que defendia desde 2012.