Kyle Walker não descansou enquanto não retirou a câmara do banco do Manchester City

O Kyle Walker parece os putos #PremierELEVEN pic.twitter.com/9o7j2AdQ5w — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 28, 2022

O encontro entre Leeds United e Manchester City ainda não tinha chegado à primeira meia-hora e Kyle Walker já fazia estragos... desde o banco de suplentes. O lateral internacional inglês dos citizens não foi lançado de início por Pep Guardiola para o embate desta quarta-feira, mas mesmo assim conseguiu 'roubar' o protagonismo todo para si quando decidiu, ao minuto 28, derrubar uma câmara que se encontrava instalada no banco de suplentes da formação de Manchester.A curiosa ação do jogador foi capturada através da transmissão televisiva do encontro e já está a ser um dos assuntos do momento nas redes sociais.