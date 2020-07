Lacazette de saída? Arteta diz que vai falar com o avançado

O avançado francês Alexandre Lacazette, de 29 anos, chegou ao Arsenal em 2017, proveniente do Lyon e, de lá para cá, apontou 46 golos em 120 jogos disputados. Esta temporada já agitou as redes das balizas contrárias em 8 ocasiões e tem mostrado o seu inegável talento.

Contudo, com uma equipa que precisa de se reforçar noutas posições, especialmente no setor intermédio, onde Özil e Guendouzi estão com a porta de saída cada vez mais escancarada, a possibilidade de Lacazette seguir viagem para outras paragens parece ser bem real.

Juventus, Inter de Milão e Atlético de Madrid perfilam-se como os principais candidatos ao concurso do gaulês, apesar de ainda ser cedo para tomar decisões, conforme fez questão de destacar o treinador gunner Mikel Arteta.

"Temos de ter uma conversa para perceber qual será o próximo passo e, especialmente, para entender as ideias e sentimentos dele. Mas como já disse várias vezes, estou muito feliz com o trabalho dele. É um jogador do qual sempre gostei, mesmo antes de assumir o posto de treinador do Arsenal. Ele oferece muitas cosias à equipa - qualidade, habilidade e índice de trabalho elevado. Veremos o que acontece", explicou o timoneiro dos londrinos.