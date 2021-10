Lacazette impede derrota do Arsenal com golo aos 90'+5

O francês Alexandre Lacazette impediu esta segunda-feira a derrota caseira do Arsenal aos 90'+5, ao assinar o golo do empate 2-2 diante do Crystal Palace, no jogo que encerrou a oitava jornada da Liga inglesa.

Os gunners adiantaram-se no marcador logo aos oito minutos, por intermédio do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, só que os eagles deram a volta no segundo tempo, através do belga Christian Benteke, aos 50', e do francês Odsonne Edouard, aos 73'.

Contudo, no último fôlego do encontro, Lacazette, que tinha sido lançado na etapa complementar, foi lesto a reagir a uma defesa incompleta de Vicente Guaita e fixou a igualdade numa jogada de insistência, impedindo que o Arsenal averbasse a segunda derrota em casa na Premier League.

Sem perder há cinco partidas na prova, o Arsenal ocupa um modesto 11.º lugar, com 11 pontos, mais três do que o Crystal Palace, que segue na 14.ª posição.

Os laterais portugueses Cédric Soares e Nuno Tavares não saíram do banco de suplentes dos gunners.