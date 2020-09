Lampard e a troca de palavras com Mourinho: «Fala mais com o árbitro do que com os jogadores»

Frank Lampard já foi jogador de José Mourinho, mas hoje é treinador do Chelsea e isso não o impediu de trocar algumas palavras mais acesas com o 'antigo mister' no jogo com o Tottenham, para a Taça da Liga, que os blues perderam nos penáltis. Depois, na conferência de imprensa os dois técnicos foram questionados sobre o que se passou.





Mourinho começou por discutir com um dos membros do staff do Chelsea, Lampard acabou por intervir e o português explicou que apenas teve uma atitude pedagógica para com o seu antigo pupilo. "A única coisa que fiz foi dar a minha opinião. E a opinião de um treinador com uma certa idade para um jovem com talento era que os jogadores precisam de nós ali [na linha lateral] quando estão a perder. Quando ganham não temos de ser os protagonistas na linha lateral. Eles precisam que estejamos ali quando perdem e no último jogo do Chelsea, quando perdiam por 3-0, vi que ele estava triste e calado. Ele sabe de futebol e é um treinador fantástico. É só uma opinião: fica na linha lateral quando a tua equipa está a a perder e relaxa quando está a ganhar."Lampard também foi inquirido sobre o tema e contou o que disse ao seu antigo treinador no Chelsea. "Damo-nos bem na linha lateral. Dou-me bem como o José e penso no que ele me disse. Mas disse-lhe que parecia que ele falava mais com o árbitro do que com os jogadores."O 'cachimbo da paz' foi 'fumado' pelos dois ainda em campo, antes da marcação dos penáltis, com Mourinho a cumprimentar Lampard e outros elementos do staff do Chelsea. "Respeito muito o José, independentemente do que tenhamos dito na linha lateral", garantiu o jovem técnico dos blues."O mais importante são os meus sentimentos relativamente ao Frank e não o que dissemos na linha lateral. Vou sentir-me sempre em dívida com ele pelo grande jogador, amigo e profissional que foi", afiançou, por seu turno, José Mourinho.