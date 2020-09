Lampard e os reforços de luxo: «Não vim para aqui lutar pelo 4.º lugar»

230 milhões. É este o valor gasto até à data pelo Chelsea para atacar a nova temporada, o que faz dos blues o clube que mais gastou até agora neste defeso. Depois de duas janelas de transferências impedidos de contratar, o Chelsea aposta forte esta temporada. E Frank Lampard lembra que veio... para ganhar.





"Não vim para lutar pelo quarto lugar ou trazer jogadores da academia; vim aqui para ganhar. No ano passado não pudemos contratare este ano o clube decidiu contratar jogadores", atirou o técnico que arranca a temporada na próxima segunda-feira, no terreno do Brighton.Recorde-se que o Chelsea já investiu em Ziyech, ex-Ajax (40M€), Werner, ex-RB Leipzig (55M€), Ben Chilwell, ex-Leicester (50M€), Kai Havertz, ex-Bayer Leverkusen (80M€ mais 20M€ em variáveis) e ainda Thiago Silva e Malanga Sarr, ex-PSG e Nice, que chegaram ambos a custo zero."A pressão para que eu faça melhor deve ser padrão. Estamos prontos para trabalhar", concluiu o técnico.