Lance polémico a fechar a 1.ª parte do Tottenham-Chelsea: árbitro mostrou vermelho a Ziyech e voltou atrás

Os últimos minutos da 1.ª parte do Tottenham-Chelsea , deste domingo, ficaram marcados por uma enorme confusão no relvado, quando Hakim Ziyech, jogador marroquino dos blues, agrediu Emerson com uma chapada. Numa fase inicial, e depois de consultar o seu assistente, Stuart Attwell mostrou cartão vermelho direto a Ziyech, mas após ser chamado para rever as imagens do VAR, reverteu a decisão e admoestou o avançado com amarelo.