Laporte envolvido em hilariante troca de 'tweets' por causa do... nome

Aymeric Laporte está no Manchester City desde o início de 2018, mas ao que parece nem todos os adeptos do novo clube de Rúben Dias sabem o básico sobre o jogador francês. Como por exemplo... o seu primeiro nome. Foi isso que esta sexta-feira se viu nas redes sociais, com uma troca de 'tweets' entre o defesa e um fã citizen, que acabou mesmo por se tornar viral por um motivo insólito.





Your name is Eric right? I thought the “Aym” was just a funny way of writing “I’m” like I’m Eric Laporte — noah (@Wan_Baessaka) September 30, 2020

Sh*t my mentions... I've created a monster https://t.co/Hy70Fmh8ar — Aymeric Laporte (@Laporte) October 1, 2020

Tudo começou quando Laporte congratulou a equipa citizen pelo triunfo sobre o Burnley, com a mensagem "de volta à luta num jogo em que mantivemos a baliza a zeros". De imediato foram várias as mensagens em resposta, mas houve uma que se destacou. "Muito bom ver-te de volta Eric. Agora, por favor, mantém-te em forma durante toda a temporada, porque só estamos bem quando tu estás a jogar", escreveu o fã em causa, levando a uma pronta resposta de Laporte, claramente intrigado com a forma como o adepto do apelidou."Quem é o Eric?", questionou então o defesa, anexando ainda um emoji a rir. Na resposta, o adepto em causa explicou-se e deu todo um toque ainda mais hilariante à história. "Chamas-te Eric, certo? Pensei que o 'Aym' era apenas uma forma engraçada de escreveres 'eu sou'. Basicamente para dizeres 'eu sou o Eric Laporte'".A situação tornou-se naturalmente viral, levou a imensos comentários e até fez com que a conta de Twitter do defesa 'explodisse'. De tal forma que, poucos minutos depois, Laporte assumiu mesmo ter criado um "monstro" com a cena protagonizada...

Para referência futura, o nome completo do defesa é Aymeric Jean Louis Gérard Alphonse Laporte. Pode apontar...