Leandro Paiva já trabalha com o plantel do Watford

Leandro Paiva, promissor defesa-central português, já está a trabalhar com o plantel do Watford. O internacional sub-17 pelas camadas jovens nacionais, que se transferiu dos suíços do Neuchâtel Xamax, assinou por cinco épocas e vai agora trabalhar para ter uma oportunidade na Premier League. Tal como o nosso jornal antecipou, o jogador tinha vários interessados, tal como a Fiorentina ou o Torino, mas os ingleses acabaram por ganhar a corrida.





Leandro Paiva, de 17 anos, é visto pelo Watford como uma grande promessa e em Inglaterra será companheiro de equipa do também português Domingos Quina.