Leeds paga 230 mil euros por espiar adversário e contribui para nova regulamentação

O Leeds United, equipa da segunda divisão inglesa, foi esta segunda-feira condenado a pagar cerca de 230 mil euros por ter espiado o treino do Derby County no mês passado, antes do duelo entre as duas equipas.A Federação Inglesa anunciou a punição em comunicado, no qual explicou que o clube violou a norma 3.4 dos regulamentos, que estabelece que todos os clubes devem agir entre si na máxima boa-fé. Além de pagar a multa, o Leeds concordou em participar na elaboração de novas regras que impeçam um clube de assistir ao treino de no período de 72 horas antes do embate entre ambos.Recorde-se que, na altura, o treinador Marcelo Bielsa assumiu a responsabilidade por ter enviado um espião ao treino do adversário , confessando ainda que era prática comum na preparação de todos os jogos.