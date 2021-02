Leeds United derrota Crystal Palace e sobe ao 10.º lugar da Premier League

O Leeds venceu esta segunda-feira na receção ao Crystal Palace por 2-0, na 23.ª jornada da Premier League, e subiu ao 10.º lugar, deixando para trás o seu rival de Londres.

O Leeds inaugurou o marcador aos 31 minutos, pelo médio Jack Harrison, e aumentou a vantagem já na segunda parte, aos 52, pelo ponta de lança Patrick Bamford, que somou o 12.º tento na prova, menos quatro do que Salah (Lirvepool), líder dos goleadores.

O internacional português Hélder Costa esteve no banco, mas não chegou a ser utilizado pelo técnico argentino Marcelo Bielsa.

Com este triunfo, o Leeds subiu ao 10.º lugar, com 32 pontos, ultrapassando o Crystal Palace, que segue em 13.º, com 29, numa tabela classificativa liderada pelo Manchester City, com 50 pontos, em 22 jogos, seguido do Manchester United, com 45, em 23.