Lehmann culpa bola por derrota na Liga dos Campeões que coroou o FC Porto de Mourinho

O antigo guarda-redes alemão Jens Lehmann, lenda do Arsenal, recordou em entrevista ao 'BeinSport', a temporada 2004, cuja formação foi apelidada de 'Invencíveis', ao conquistar a Premier League sem sofrer qualquer derrota (26 vitórias e 12 empates): No entanto, nessa época o Arsenal também viu fugir-lhe dois títulos em duas semanas: a Taça de Inglaterra e a na Liga dos Campeões.





Para Lehmann dois motivos ajudam a explicar a eliminação do Arsenal nos quartos de final da Champions, onde encontrou o Chelsea: o calendário e a bola, já que na altura a UEFA tinha substituído a bola Merlin Vapor, usada na fase de grupos, por uma Nike Total 90 Aerow."Em 10 dias tivemos que jogar contra as melhores equipas. E nenhuma equipa, por melhor que seja, pode estar ao mais alto nível se jogar a cada dois três dias. Essa foi a nossa desvantagem contra o Chelsea", admitiu, apontando o outro motivo: "Lembro-me que cometi um erro contra o Chelsea porque jogámos com a nova bola da Nike. Foi desviada de tal maneira que não pude impedi-la. Não consegui agarrá-la. E Frank Lampard empatou. Depois, nos últimos minutos, estávamos tão cansados ??que não conseguimos defender o resultado e perdemos o jogo".O Arsenal, que foi para o intervalo a vencer por 1-0, com golo de Reyes, foi afastado da prova, em casa, com golos de Lampard e Bridge aos 87'.Recorde-se que nesse ano, o vencedor da Liga dos Campeões foi o FC Porto, comandado por José Mourinho. Foi a segunda vez que a equipa portuguesa conquistou a prova europeia. Na temporada seguinte, José Mourinho assinou pelo Chelsea e levou o clube de Londres ao sucesso.