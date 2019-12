Lehmann lembra balneário dos 'Invencíveis': «Discutíamos todos os dias!»

Apelidada de 'Invencíveis' por ter conseguido vencer a Premier League em 2003/04 sem sofrer qualquer derrota (26 triunfos e 12 empates), a equipa do Arsenal dessa época marcou uma geração e terá certamente deixado a ideia de que naquele balneário tudo funcionava na perfeição. Nada mais oposto do que a realidade. Pelo menos foi isso que Jens Lehmann revelou ao portal 'The Athletic', numa entrevista na qual assumiu que, mesmo assim, esse ambiente acabou por ajudar os gunners a serem bem sucedidos."Tenho um passado logo de desilusões, mas também tenho alguns sucessos. Isso é algo com muito valor. Por exemplo, durante a minha passagem pelo Arsenal não ganhámos tudo, mas quase tudo... Foi uma experiência e um processo de aprendizagem que passou pela união da equipa, das característica e do ambiente vivido. As pessoas devem pensar que tínhamos um grande ambiente aqui. Para ser sincero, não era assim tão bom, pois havia discussões no campo praticamente todos os dias, porque estávamos num ambiente no qual todos queria ser bem sucedidos. Mas foram discussões que acabavam por ajudar a equipa a dar o passo em frente", declarou o antigo guardião, agora com 50 anos.