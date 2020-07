Leicester City bate Crystal Palace e segura 3.º lugar da Premier league

O Leicester City venceu este sábado, no King Power Stadium, o Crystal Palace por 3-0 em mais um jogo da 33.ª jornada da Premier League.





Kelechi Iheanacho e Jamie Vardy, que bisou, fizeram os golos da formação orientada por Brendan Rodgers, naquele que foi o primeiro triunfo desde o regresso do campeonato, interrompido em março devido à covid-19.Com este resultado, o Leicester City mantém o terceiro lugar do campeonato, agora com 58 pontos, mais 3 do que o Manchester United. Já o Crystal Palace ocupa a 12.ª posição com 42.