Leicester confirma que dono do clube morreu no acidente de helicóptero

Sky News mostra imagens aéreas dos destroços do helicóptero do dono do Leicester Sky News mostra imagens aéreas dos destroços do helicóptero do dono do Leicester

Adeptos do Leicester já começaram a deixar flores no estádio



As imagens do helicóptero do dono do Leicester: os minutos antes da queda e depois já no solo



O Leicester confirmou, em comunicado, que o proprietário do clube morreu no sábado à noite na sequência da queda do seu helicóptero junto ao estádio do emblema inglês. Juntamente com Vichai Srivaddhanaprabha, estavam mais quatro pessoas - cuja identidade permanece desconhecida - que também faleceram no acidente.O clube onde atuam os portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira adiou o encontro da equipa principal marcado para esta terça-feira, diante do Southampton, para a Taça da Liga Inglesa, assim como o jogo da equipa de reservas, no mesmo dia.O Leicester afirmou ainda que na terça-feira, durante quase todo o dia, estará no King Power Stadium um livro de condolências, onde os adeptos poderão prestar a sua homenagem a Vichai e que posteriormente será encaminhado para a família do antigo dono do clube."O mundo perdeu um homem notável. Um homem bondoso, generoso e cuja vida foi guiada pelo amor aos seus e àqueles que liderava. O Leicester foi uma família sob a sua gerência e será como família que faremos o luto e manteremos a sua visão para o clube", pode ler-se no comunicado.