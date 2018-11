Leicester elimina Southampton da Taça da Liga nos penáltis

O Leicester eliminou esta terça-feira o Southampton da Taça da Liga inglesa, ao vencer por 6-5 no desempate por penáltis, depois de um nulo no final do tempo regulamentar, em jogo em atraso da quarta ronda.Do lado dos foxes, o internacional português Adrien Silva, que tem sido poucas vezes opção do treinador francês Claude Puel, foi titular e Ricardo Pereira não chegou a sair do banco, enquanto nos saints, Cédric Soares foi lançado em campo aos 61 minutos, a render Matt Targett, na mesma altura em que o ex-médio do Sporting foi substituído no lado oposto para dar lugar ao francês Nampalys Mendy.Cédric apontou o quinto penálti do Southampton, mas o avançado italiano Manolo Gabbiadini não conseguiu converter o sexto, enquanto Nampalys Mendy não perdoou e eliminou o Southampton nos oitavos de final.Nos quartos de final da Taça da Liga haverá novo duelo entre internacionais portugueses, no frente-a-frente entre o Leicester e o Manchester City, que terá de um lado Ricardo Pereira e Adrien e do outro Bernardo Silva.Os restantes jogos dos quartos de final são o Arsenal-Tottenham, o Middlesbrough-Burton e o Chelsea-Bournemouth.