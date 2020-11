Ivan Cavaleiro marca e Fulham vence o Leicester

O Leicester City falhou esta segunda-feira a possibilidade de igualar Tottenham e Liverpool na liderança da liga inglesa, depois de ser surpreendido em casa pelo Fulham (2-1), penúltimo classificado, na 10.ª jornada.

O avançado português Ivan Cavaleiro foi titular na formação londrina e fez o segundo golo da sua equipa aos 38 minutos, de grande penalidade, naquela que foi a primeira vitória do Fulham fora de portas esta época.

Já antes, aos 30 minutos, Lookman tinha dado vantagem aos forasteiros, enquanto o melhor que o Leicester City conseguiu foi reduzir a diferença, aos 86, por Barnes.

Nos 'foxes', rivais do Sp. Braga na Liga Europa, o lateral Ricardo Pereira continua ausente devido a lesão.

Com a segunda derrota seguida na Premier League, o Leicester City não aproveitou a possibilidade de terminar a ronda no topo e continua no quarto lugar, com 18 pontos, a três do Tottenham, de José Mourinho, e do Liverpool, atual campeão.

Por seu lado, o Fulham festejou apenas o segundo triunfo na competição e saltou para o 17.º posto, abandonando a zona de despromoção.

A ronda termina ainda hoje com o West Ham, 11.º classificado, a receber o Aston Villa, que é nono e pode igualar o Leicester no quarto posto, caso vença na capital.