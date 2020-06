Leicester pode ser obrigado a jogar noutro estádio devido ao aumento de casos na cidade

O Leicester corre o risco de ter de disputar os três jogos caseiros em falta na Premier League noutro estádio devido à Covid-19, avança a ESPN.





O Secretário do Interior do Reino Unido, Priti Patel, disse à BBC que pondera confinar toda a cidade, devido ao aumento de casos, o que obrigaria o clube a jogar noutro recinto. Nas últimas duas semanas, foram registados 658 novos casos em Leicester.Os foxes do português Ricardo Pereira, que lutam pelo acesso à Liga dos Campeões, têm sete jogos por disputar, três deles no King Power Stadium: Crystal Palace, Sheffield United e Manchester United.Ainda segundo a ESPN, os 20 clubes da Premier League concordaram em jogar num estádio neutro caso uma das equipas fosse impedida de jogar no seu estádio.