Leicester prolonga contrato de Brendan Rodgers até 2025

Brendan Rodgers renovou contrato com o Leicester até 2025, numa altura em que era apontado como possível novo treinador do Arsenal, anunciou esta sexta-feira o clube que disputa a liga inglesa.

No site oficial, o Leicester, que está atualmente no segundo lugar da Premier League, anunciou a renovação do treinador, de 46 anos, que chegou aos foxes em fevereiro deste ano, já no decorrer da temporada anterior.

Rodgers, que tinha contrato com o Leicester até 2022, era apontado pela imprensa britânica como possível sucessor de Unai Emery no Arsenal, depois de o treinador espanhol ter sido despedido dos gunners na semana passada.

Antes de ingressar no Leicester, Rodgers esteve três temporadas no Celtic de Glasgow e quatro no Liverpool. No currículo, tem ainda passagens por Swansea City, Reading e Watford.