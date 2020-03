Lembra-se da carta de criança a pedir a Klopp para perder? Há já quem fale em maldição

Há cerca de duas semanas deu que falar a história de um miúdo, adepto do Manchester United, que de forma inocente enviou uma carta a Jurgen Klopp a pedir para que o Liverpool parasse de vencer todos os encontros que disputava. A missiva foi enviada em janeiro, mas apenas foi revelada pela imprensa algures no mês de fevereiro, na altura juntamente com a resposta cheia de classe do treinador do Liverpool.





A história deu que falar, valeu elogios a Klopp pela forma como respondeu ao pedido do pequeno fã dos red devils, mas o que o técnico alemão não estaria à espera era que aquela situação tivesse provocado uma espécie de maldição. É que, desde que se soube da mesma, os reds simplesmente parecem ter deixado de saber ganhar. De tal forma que, desde então, em quatro partidas venceram uma e perderam três, vendo escapar a possibilidade de ser campeões invictos, de ganhar a Taça de Inglaterra e também ficaram com vida complicada na Liga dos Campeões.No meio disto tudo, o pequeno Daragh Curley, de apenas 10 anos, tornou-se até um herói para os rivais do Liverpool nas redes sociais, com alguns a pedirem mesmo que este continue a enviar cartas a Klopp, numa tentativa de prolongar o estado de crise do emblema de Anfield. Sábado, diante do Bournemouth, haverá novo teste e se o Liverpool voltar a não ganhar o mais certo é o pequeno Daragh voltar a ser visto como herói por todos aqueles que torcem pelos adversários dos reds...