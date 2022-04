Lenda do Arsenal sai em defesa de Nuno Tavares: «É um jogador fantástico»

Ian Wright saiu em defesa de Nuno Tavares apóso defesa português ter sido apontando por vários comentadores em Inglaterra como um dos culpados pela pesada derrota do Arsenal no campo do Crystal Palace (3-0). O segundo melhor marcador da história dos gunners acredita que o ex-Benfica está evoluir no clube."Há coisas em que ele está a trabalhar, mas olhas para alguém como o [Nuno] Tavares e pensas para ti próprio que só esperas que ele esteja recebendo o treino de que precisa. Sabemos que ele é fantástico, é um jogador fantástico. Ele podia estar a tentar atacar mas não conseguimos sair do meio-campo", frisou ao podcast 'The Ringer', em relação a uma exibição dos gunners que deixou muito a desejar.O lateral-esquerdo, de 22 anos, foi titular ante o Palace mas saiu ao intervalo, quando a equipa perdia por 2-0, tendo sido rendido por Gabriel Martinelli. Face à lesão de Kieron Tierney, habitual titular que vai falhar o resto da época, Nuno Tavares deverá ser a primeira opção para o lado esquerdo da defesa para o técnico Mikel Arteta.