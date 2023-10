Leroy Lita e a 'luta' contra o racismo: «Boom, boom, boom! Três murros e caiu no chão»

Leroy Lita é quase uma figura de culto no futebol inglês. Tem 38 anos e ainda joga no Nuneaton Borough, somando já mais de 15 temporadas no futebol inglês, com breves passagens por País de Gales, Grécia e Tailândia.

Desta vez é notícia pela revelação que fez ao podcast 'Under The Cosh' e que deixou muita gente surpreendida. E tudo porque o homem de sorriso fácil admitiu ter espancado um colega após um episódio de racismo.

"Fomos às corridas de Cheltenham algures no mês de março e estávamos com um excelente espírito, todos na brincadeira e muito animados. Estava a beber um copo e um colega sentou-se ao meu lado e começou a cantar uma música que tinha várias vezes a palavra 'preto'. Pedi-lhe para não dizer a palavra mas ele não fez caso", iniciou.

"Disse-lhe umas dez vezes para não dizer 'preto'... Sabia que não era direcionado a mim,mas não queria estar a ouvir aquilo e fui pedindo. Até que disse que na próxima lhe partia a cara. E ele disse novamente... Perdi a cabeça, avancei para ele e um colega agarrou-me. Mas teve de me largar e aí fiz o que queria", continuou.

"Foi rápido. 'Boom, boom, boom'... Três murros e ele caiu ao chão. Ainda levou uns pontapés na cabeça. Nem reagiu... Depois falei duas horas com o meu treinador e ele quis reunir comigo. No dia seguinte lá fui. Disse que não iria pedir desculpa nem voltar a cumprimentar o meu colega de equipa. E assim foi até hoje, nunca mais olhei para a cara dele", rematou, sem especificar em que temporada aconteceu este episódio.