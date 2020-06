Lesão coloca temporada de Pedro Pereira em causa

Cedido pelo Benfica ao Bristol City até final da temporada, Pedro Pereira poderá no sábado ter disputado o seu último jogo pelo conjunto inglês. Lesionado nessa partida, o defesa luso de 22 anos contraiu uma lesão muscular na coxa que o deixará fora de ação por quatro semanas, algo que muito provavelmente o deixará sem chances de retornar aos relvados a tempo do final da época.





Ainda assim, o técnico Lee Johnson segue otimista e não fecha a porta a um regresso à ação a tempo do derradeiro jogo da época, a 22 de julho. "Esperamos que não seja tão longa, mas a previsão dos médicos passa por uma paragem de quatro semanas depois de terem analisado os exames. Ainda assim, ele está bastante bem. Por vezes trata-se apenas de criar um equilíbrio entre ouvir o conselho médico e a sensação do jogador", explicou.De notar que o Bristol City tem uma cláusula de opção no final da cedência na ordem dos 5,2 milhões de euros, uma verba que, ao que tudo indica, o conjunto inglês não irá conseguir pagar