Continuar a ler

O goleador dos Spurs falhou 10 semanas de competição na época passada depois de se lesionar, no mesmo tornozelo, em duas ocasiões distintas.



O goleador dos Spurs falhou 10 semanas de competição na época passada depois de se lesionar, no mesmo tornozelo, em duas ocasiões distintas.

As arrepiantes imagens da lesão de Harry Kane

Harry Kane sofreu este domingo umadurante o jogo doe em Inglaterra já se fazem contas ao Mundial deste ano. É que se a mazela do melhor marcador da Premier League for grave, pode colocar em causa a sua presença na seleção, o que seria uma baixa irreparável no conjunto inglês.Com 24 golos marcados esta época, Harry Kane, de 24 anos, é também o abono de família dos Spurs e o treinador Mauricio Pochettino já deita as mãos à cabeça. "Estamos preocupados, não sabemos o que vai acontecer com ele. Temos de esperar até amanhã pelos exames para perceber com exatidão qual é a extensão da mazela. Mas espero que não seja nada de grave", disse o técnico no final da partida.