Lesão deve afastar Mesaque Dju por vários meses

O jovem avançado Mesaque Dju, de 20 anos, sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo, a qual o deverá deixar fora de ação durante pelo menos quatro meses, segundo revelou o jornalista Sam Inkersole, do portal 'Football.London'. Atualmente vinculado ao West Ham, o ex-Benfica não terá de ser operado, mas o período de paragem será, ainda assim, prolongado.





De notar que o jovem avançado recebeu nas redes sociais várias mensagens de apoio de alguns dos seus antigos colegas no Benfica, como por exemplo de Gedson Fernandes e Umaro Embaló, mas também por parte de ex-adversários, como Pedro Martelo, Thierry Correia, Rafael Leão, Xande Silva e Gonçalo Borges.