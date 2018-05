As dúvidas acabaram e Stephan Lichtsteiner será reforço do Arsenal na próxima temporada. O internacional suíço, de 34 anos, chegou a acordo com os gunners e assinou um contrato de uma época com a formação de Londres, faltando apenas a oficialização da transferência. Fica assim satisfeito um dos pedidos do novo técnico do Arsenal, Unai Emery.O lateral-direito chega ao Emirates a custo zero, uma vez que decidiu não renovar contrato com a Juventus, ligação que terminou a 30 de junho deste ano.Na Vecchia Signora, Lichtsteiner era um dos pilares da formação de Massimiliano Allegri e esteve ligado à conquista do heptacampeonato da Juventus, um feito marcante da equipa de Turim.