Liga Espanhola sem transmissão no Reino Unido

A Liga Espanhola não tem, de momento transmissão integral no Reino Unido nem há planos para tal. Os adeptos terão de esperar por uma solução se quiserem acompanhar um dos melhores campeonatos de futebol do planeta.





A Sky Sports, que anteriormente tinha os direitos, informou que não vai transmitir La Liga nesta temporada. Para já, há apenas alguns encontros que podem ser vistos em sinal aberto no canal ITV, mas o acordo é válido apenas para as três primeiras jornadas, segundo relata o diário 'As'.No entanto, a cadeia Premier Sports está interessada em adquirir o campeonato espanhol. Certo é que, se não o conseguir, o Reino Unido fica às escuras a partir da quarta jornada, no que ao futebol espanhol diz respeito.