Liga inglesa aprova ajuda de 250 milhões de libras às divisões inferiores

A Liga inglesa aprovou esta quinta-feira um pacote de recuperação financeira de 250 milhões de libras (277 milhões de euros) para os clubes das divisões inferiores, no sentido de minorar o impacto negativo nas receitas devido à pandemia da Covid-19.

Depois de meses de negociações, a Premier League acordou um empréstimo sem juros na ordem dos 200 milhões (221,6 milhões de euros) aos clubes do Championship, o equivalente à 2ª Liga, e de 50 milhões (55,3 ME) para a League One e League Two.

"O nosso compromisso é que nenhum clube de futebol inglês feche portas devido à covid-19", justificou o diretor executivo da Liga inglesa, Richard Masters, sublinhando a importância destes clubes para as suas comunidades.

A Premier pretende cobrir os 15 milhões de libras (16,6 ME) de juros dos empréstimos.

O governo britânico tinha insistido que competia à 'Premier League', e não aos contribuintes, a assistência aos clubes das divisões inferiores, afetados também pela ausência de público, que, gradualmente e em função do local, poderá começar a regressar aos estádios.

"Fico satisfeito que o futebol se tenha juntado no acordo a este pacote substancial", sublinhou o secretário britânico da cultura, Oliver Dowden.

