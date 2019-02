Lindelöf: «A minha mulher não me fala quando chego a casa após perder»

Victor Lindelöf confessou esta quinta-feira, em declarações ao site oficial do Manchester United, ter mau perder e que uma das pessoas que 'paga' por esses momentos de irritação é a sua mulher Maja Nilson. Ainda assim, o ex-Benfica admite que a sua cara-metade já está 'vacinada' para estes momentos e tem uma forma curiosa de contorná-los."Detesto perder, é a pior coisa que me pode acontecer. Quero sempre ganhar e depois de uma derrota consigo estar mesmo bastante irritado por um bom bocado. A minha mulher que o diga! Aliás, ela não me fala durante um bom bocado quando chego a casa. Mas creio que é importante deixar passar. É normal ficar chateado, mas algumas horas depois tens de seguir em frente e também sou bom nisso. Digo para mim mesmo 'Bem, já ficou para trás, vamos avançar e fazer com que não volte acontecer'. Adoro ganhar, mas no dia seguinte tens de olhar em frente e trabalhar no duro para o próximo jogo", declarou o sueco.