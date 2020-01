Lindelöf: «Estava muito bem no Benfica, mas precisava de dar o passo em frente»

Em entrevista ao podcast do Manchester United, o defesa sueco Victor Lindelöf lembrou o processo que conduziu à saída do Benfica no final da época 2016/17, numa conversa na qual assumiu que, apesar de os rumores que iam sendo lançados na altura, nesse momento apenas estava focado em conquistar títulos pelas águias. Depois, quando tudo se concretizou, o defesa nórdico assume que abandonou a Luz num misto de sensações entre a felicidade que sentia no Benfica e a necessidade de abraçar um novo desafio."Não leio muito. Nunca vejo os jornais... Claro que ouvi rumores, mas quando o meu agente me falou disso disse-lhe simplesmente 'não quero ouvir nada disse. Esse é o teu trabalho. Quando houve algo concreto podes falar comigo, porque agora estou focado apenas no futebol'. Creio que o Manchester United tentou contratar-me logo em janeiro [de 2017]. Acabou por não se concretizar, mas sei que eles me queriam. Quis focar-me no meu futebol, porque pretendia ganhar o título e as taças pelo Benfica. Sempre fui forte mentalmente, algo que me ajudou a seguir em frente. Continuei a trabalhar e disse ao meu agente 'quando acabar a época podes vir falar comigo e dizer-me o que se passa'. Nessa fase final ganhámos todos os jogos da Liga e a Taça da Liga também. Foi muito bom ter saído a conquistar esses troféus. Depois desse último jogo, o meu agente ligou-me de imediato e explicou-me a situação", começou por dizer.Explicada a situação, Lindelöf assume que balançou na hora de decidir rumar a Old Trafford, numa transferência na altura realizada por 35 milhões de euros. "Foi um misto de sensações. Estava muito feliz lá, tinha ganho três títulos, mas senti que era hora de dar o passo para o nível seguinte. Adoro desafio e acho que essa é a melhor forma de evoluir. Olhar sempre de forma entusiasmada para esses novos desafios e tentar sempre jogar ao alto nível, competir contra os que são bons. É assim que te tornas melhor. Era hora de dar o passo em frente e entrar no comboio seguinte. Foi uma grande oportunidade para mim", lembrou o defesa sueco, que recentemente renovou contrato com o clube.Uma renovação que foi assinada... até sem olhar para o que lá estava. "Quando me ofereceram o novo contrato foi tudo muito fácil para mim. Nem olhei... Peguei na caneta e assinei. Estou muito feliz aqui e quero ficar cá o máximo de anos possível. De preferência ganhando alguns títulos também. É esse o meu objetivo", finalizou.