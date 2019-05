Lindelöf: «Não foi a época que queríamos mas não é hora de dizer mais nada»

O Manchester United terminou a temporada 2018/2019 no 6.º lugar da Premier League, falhando os lugares de acesso à Liga dos Campeões. José Mourinho foi o líder da formação inglesa até dezembro, altura em que o norueguês Ole Gunnar Solskjaer assumiu o comando técnico. Mas se nos primeiros tempos, Solskjaer parecia a solução perfeita para os red devils, a situação começou a mudar com o passar dos meses, tendo o Manchester United fechado a época com uma derrota caseira frente ao despromovido Cardiff, por 2-0 Victor Lindelöf assume a desilusão pela temporada, mas não quer abrir mais feridas."Não foi a época que queríamos. Mas não é tempo de dizer mais nada. É hora de ir embora, fazer balanços e voltar fresco para a pré-época. A próxima temporada será melhor", escreveu no Twitter o defesa central sueco, de 24 anos, que passou pelo Benfica entre 2012 e 2016.Lindelöf pode estar ed saída do Manchester United, sendo apontado como alvo do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, mas também do Lyon.