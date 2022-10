Lineker arrasa árbitro que quer vender a bola da 'Mão de Deus': «Vai lucrar com a merda que fez»

Gary Lineker não escondeu a fúria quando soube que o árbitro tunisino Ali Bin Nasser não só ficou com a bola do famoso jogo da Inglaterra com a Argentina, nos quartos-de-final do Mundial de 1986, em que Maradona marcou um golo com a mão, como agora pretende vendê-la.O antigo internacional, que marcou o golo da Inglaterra nesse jogo (2-1), começou por comentar a situação de forma sarcástica: "Estou tão feliz por o árbitro lucrar com a merda que fez...", disse no programa 'TalkSport'.Ali Bin Nasser pretente leiloar a bola da 'Mão de Deus', que está avaliada entre 2,9 e 3,5 milhões de euros, segundo a leiloeira Graham Budd Auctions.Lineker não se conforma: "Como raio é que o árbitro acabou por ficar com a bola? Se eu já esqueci? Sim, claro... que não!"E prosseguiu, irritado: "Ele não só manteve a bola no armário este tempo todo como ainda vai lucrar com o maior erro de arbitragem na história dos Mundiais. Realmente?!"