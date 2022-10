Lineker gostava de ver um futebolista homossexual assumir-se no Mundial do Qatar: «Seria genial»

Gary Lineker, antigo futebolista inglês que agora é comentador na BBC, disse conhecer futebolistas que são homossexuais e que o Mundial do Qatar seria um bom palco para alguns deles se assumirem publicamente."Seria fantástico de algum deles saísse do armário durante o Mundial do Qatar. Seria genial", explicou Lineker, em declarações ao jornal inglês 'Mirror'. "Sei que alguns já estiveram muito perto de assumir a sua condição sexual. Conheço um par deles, mas não me compete revelar quem são."No Qatar, recorde-se, a homossexualidade é considerado um crime, punido com uma pena até 7 anos de prisão.O antigo jogador considera que muitos futebolistas homossexuais não se assumem por "medo". "Medo do desconhecido. Talvez preocupem-se com o que os seus companheiros possam pensar, mas eles provavelmente já sabem", considerou Lineker, admitindo no entanto que a pressão social seria forte. "Há sempre alguns idiotas. Mas é fácil para mim falar disto porque não estou nessa posição..."Mesmo assim, Lineker considera que se houvesse uma grande estrela do futebol mundial a assumi-se, poderia causar um efeito dominó. "Se eu fosse empresário de um grande futebolista e se soubesse que ele era gay, dir-lhe-ia 'sê o primeiro. Porque, como agente, pensando em termos de promoção, o efeito será grande'."