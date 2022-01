Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Lingard 'despachado' pelo treinador via TikTok: Inglês sai do Man. United no final da época Médio de 29 anos está em fim de contrato e com Ralf Rangnick jogou apenas um minuto na Premier League