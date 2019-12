Lingard: «Partia-me o coração ver a minha mãe e os meus irmãos mal e ter de ir trabalhar»

Jesse Lingard revela que passou por momentos complicados na presente temporada. O extremo inglês do Manchester United conta um episódio em que envolve uma doença da sua mãe e como, de um momento para o outro, teve de começar a tomar conta dos seus dois irmãos, altura em que não estava a conseguir lidar com a pressão emocional."Eu não estava a conseguir dar o melhor de mim e ele estava sempre em cima de mim. Queria mais de mim. Então pensei que o melhor que eu tinha a fazer era libertar tudo aquilo do meu peito e dizer-lhe o porquê de não estar com a minha cabeça sítio certo. Por isso, bati-lhe à porta", revelou o internacional inglês, citado pelo Daily Mail.Lingard afirma que gosta de colocar um sorriso na cara das pessoas que o rodeiam diariamente, mas que a situação que estava a acontecer na sua família estava a ‘partir-lhe’ o coração."Normalmente, eu sou aquela pessoa que gosta de colocar todos com um sorriso na cara, mas ultimamente não têm visto essa parte de mim. Tenho tido em baixo, aterrorizado. Sinto que toda a gente passou o peso todo para os meus ombros. É como se fosse: ‘Aqui tens Jesse, agora está por tua conta, lida como quiseres com isto’. A minha mãe sofreu de alguns problemas nos últimos anos, mas nunca chegou a ter ajuda. Agora tem. Por isso é que eu tive de tomar conta do meu irmão e da minha irmã. Eles estão comigo. Partia-me o coração ver os meus irmãos mal e eu ter de continuar a ir trabalhar", frisou.Ole Solskjäer, treinador do Manchester United, foi uma pessoa importante para ajudar o extremo inglês a ultrapassar aquele problema pessoal, como o próprio contou. "Ele simplesmente disse-me: ‘vai lá para dentro e diverte-te’. Ouvir algo assim dá-te confiança. Ele sabe como é que eu sou. Sabe que eu preciso de estar sempre a sorrir. Ele disse-me que tudo ia ficar bem. Se calhar, era isso que eu precisava ouvir."