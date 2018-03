O Manchester United tem um novo contrato preparado para Jesse Lingard assinar no qual se destaca um aumento de 1,36 milhões de euros por ano face ao que o extremo aufere ao abrigo do documento em vigor, o qual tem junho de 2021 como data limite.A boa temporada que Lingard, na qual se destacam os 13 golos e cinco assistêcias em todas as competições, levou o clube a propor um salário anual de 5,4 milhões de euros depois do futebolista ter atingido metas individuais estabelecidas, escreve o 'Daily Star'.O internacional inglês de 25 anos, recorde-se estreou-se pela equipa principal do Manchester United em 2011, quando Alex Ferguson ainda estava no cargo de treinador, depois de fazer todo o percurso pela formação do clube onde entrou com apenas sete anos.