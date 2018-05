O Liverpool anunciou esta segunda-feira ter chegado a acordo com o Monaco para a transferência do brasileiro Fabinho. Na nota publicada no seu site oficial, os reds não revelam nem o valor pago nem a duração do contrato, adiantando apenas que o acordo irá ser formalmente confirmado a 1 de julho, altura em que reabre o mercado de transferências.



Com esta mudança, que antecede o Mundial'2018, Fabinho continua a subir degraus na sua carreira de uma forma incrível. Depois de ter entrado na Europa via Rio Ave, sem nunca ter jogado em Vila do Conde, o brasileiro rumou ao Real Madrid B e, de seguida, ao Monaco, onde explodiu definitivamente antes do salto para a Premier League.