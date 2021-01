Liverpool atravessa 'seca' de golos na Premier League que não se via desde 2005

Liverpool e Manchester United protagonizam o maior clássico do futebol inglês e este domingo mediam forças no 'jogo de cartaz' da 19.ª jornada da Premier League. Com a liderança em jogo, o duelo acabou por não corresponder às expectativas e terminou a zeros, ainda que o resultado seja mais positivo para as hostes do Man. United, já que a equipa do português Bruno Fernandes continua a comandar a tabela e mantém os três pontos de avanço relativamente aos reds.





3 – Liverpool have failed to score in three straight @premierleague games for the first time since March 2005, whilst they are only the third different reigning PL champion to do so after Arsenal in 1998-99 & Leicester in 2016-17. Defused. #LIVMNU pic.twitter.com/xgtAZAcCrz — OptaJoe (@OptaJoe) January 17, 2021

Do lado do Liverpool, o empate deixa a equipa de Jürgen Klopp na quarta posição, mas configura também um recorde negativo que não se via no clube desde... março de 2005, segundo dados da 'Opta'. Isto porque o Liverpool somou o terceiro jogo consecutivo sem marcar golos na Premier League - antes do nulo desta tarde, os reds tinham perdido em Southampton (1-0) e empatado (0-0) em Newcastle.Mas o jogo de hoje resultou noutro registo pouco 'famoso' para o Liverpool, que torna-se no terceiro campeão em título da história da Premier League a não marcar em três jogos consecutivos, depois de Arsenal (199/99) e Leicester (2016/17). Salva-se o facto de o empate permitir ao Liverpool prolongar a série de invencibilidade caseira na liga inglesa. Os reds não perdem em Anfield há 68 jogos seguidos na Premier e a última derrota foi em abril de 2017 (2-1, diante do Crystal Palace).O Manchester United lidera a tabela e não perde para o campeonato desde 1 de novembro (1-0, em casa, frente ao Arsenal). Hoje chegou aos 16 jogos consecutivos sem derrotas fora de casa. A equipa de Solskjaer fica agora a um jogo de igualar o recorde de invencibilidade do clube a jogar em casa alheia, que remonta a 1999 (17 jogos).