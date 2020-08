Liverpool chega ao empate em Wembley: veja o golo de Minamino

Takumi Minamino estreou-se este sábado a marcar com a camisola do Liverpool ao empatar a Supertaça de Inglaterra diante do Arsenal, em Wembley. O avançado japonês entrou em campo aos 59 minutos e, aos 73', aproveitou um lance confuso na área dos gunners e, na 'cara' de Emiliano Martínez, atirou a contar.

Veja o golo de Minamino:





Golo do @LFC! Golo do @takumina0116! Golo validado pelo VAR estabelece a igualdade. pic.twitter.com/Rs0LCwYYfQ — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) August 29, 2020