Liverpool contrata guarda-redes

O Liverpool oficializou esta quinta-feira a contratação de Marcelo Pitaluga, guarda-redes brasileiro que chega do Fluminense. O jogador, de 17 anos, integrou a seleção brasileira que se sagrou campeã do Mundo de sub-17.





Welcome to the Reds, Marcelo Pitaluga — Liverpool FC (@LFC) October 8, 2020

Pitaluga vai treinar com a equipa principal e jogar nos escalões de formação dos reds. "Viu-o pela primeira vez no Campeonato do Mundo. Ele era um ano mais novo do que o resto da equipa e isso chamou a minha atenção porque normalmente as equipas têm dois guarda-redes da mesma idade", contou ao site do Liverpool John Achterberg, responsável pelos guarda-redes no clube."Ele agora está cá, vamos trabalhar para que melhore ainda mais. É um jovem, ainda tem um longo caminho a percorrer, mas sem pressão", acrescentou.