Liverpool contrata o mais jovem jogador a alinhar na Premier League

O avançando Harvey Elliott, mais jovem futebolista a estrear-se na Premier League inglesa, assinou contrato com o Liverpool, anunciou este domingo o campeão europeu, sem revelar a duração do vínculo.Harvey Elliott, que representava o Fulham, estreou-se no principal campeonato inglês no dia 4 de maio de 2019, numa visita ao Wolverhampton, com 16 anos e 30 dias."Juntar-me ao clube que apoiava quando era pequeno é um sonho tornado realidade para mim e para a minha família. Vai ser um sentimento especial vestir a sua famosa camisola encarnada. Penso que Anfield é o melhor sítio para progredir", disse Elliott na sua conta no Instagram.O extremo fez a sua estreia profissional aos 15 anos, num jogo da Taça da Liga inglesa, contra o Millwall, da segunda divisão, em setembro de 2018.Elliott era apontado como alvo do Real Madrid, do Paris Saint-Germain, do Arsenal e do Manchester City.