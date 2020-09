Liverpool domina lista de candidatos a melhor jogador do ano

O campeão Liverpool, com quatro nomeados, domina a lista de seis finalistas ao prémio de jogador do ano do futebol inglês, instituído pela Associação de Futebolistas Profissionais (PFA), foi anunciado esta sexta-feira pela organização.

Virgil van Dijk, o vencedor do galardão na temporada passada, Jordan Henderson, Sadio Mane e Trent Alexander-Arnold, que também integra a lista de melhor jogador jovem, são os candidatos ao terceiro prémio consecutivo do Liverpool.

Kevin De Bruyne e Raheem Sterling, do Manchester City, clube que nunca teve um vencedor, apesar de ter conquistado quatro títulos da Premier League desde 2012, completam a lista de seis finalistas ao prémio, que terá o vencedor anunciado na terça-feira.

De Bruyne, com 13 golos e um recorde de 20 assistências, é um forte candidato a erguer o troféu, após o segundo lugar alcançado na época de 2017/18, atrás do atacante do Liverpool Mohamed Salah, ausente este ano da lista reduzida.

O avançado Jamie Vardy, do Leicester, máximo goleador da Premier League na temporada passada, com 23 golos, também não consta da lista.

No setor feminino há uma divisão semelhante na lista final para o prémio de melhor do ano, com quatro jogadoras do campeão Chelsea na lista, nomeadamente Beth England, Sophie Ingle, Guro Reiten e Ji So-Yun, e duas do Arsenal, Vivianne Miedema e Kim Little.