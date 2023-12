Liverpool e Aston Villa no assalto à liderança

Quem finalizará o dia sentado no trono da Premier? Depois de passar o segundo Natal consecutivo no 1º lugar do campeonato, algo que não lhe sucedia desde 1932 e 1933, o Arsenal (40 pontos) corre o sério risco de cair hoje uma ou duas posições na tabela, pois só na quinta-feira recebe o West Ham. Candidatos a substitui-lo no cadeirão? Liverpool (39) e Aston Villa (39).

O conjunto de Klopp enfrenta nesta 19ª jornada o Burnley, no Turf Moor, tendo o técnico dos reds sido já obrigado a explicar um comentário sarcástico sobre o Boxing Day. O que disse Klopp? "Onde iremos no dia 26? Dar uma saltada a Burnley. É um belo local para celebrar o Natal", afirmou em tom irónico, provocando a ira dos fãs do rival. "Teria dito a mesma coisa se em vez de Burnley jogássemos em Londres ou nas ilhas Fiji. O problema é não estarmos com as nossas famílias nesse dia", justificou depois.

O Aston Villa tem na teoria um jogo mais difícil, pois defronta o Man. United em Old Trafford. A equipa de Emery terá pela frente um opositor com o orgulho ferido. Não é para menos. O United perdeu 13 jogos antes do Natal, só por uma vez tendo assinado um registo pior (16 em 1930/31). Não marca há quatro partidas, algo que não lhe acontecia desde novembro de 1992.