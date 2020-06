Liverpool e Everton autorizados a jogar em casa no regresso da Premier League

Liverpool e Everton poderão disputar nos respetivos estádios os jogos na condição de visitados após a retoma da liga inglesa de futebol, na sequência do aval dado esta quarta-feira pelo grupo consultivo de segurança criado pelo município de Liverpool.

O grupo emitiu um comunicado, no qual indica que os estádios Anfield e Goodison Park poderão ser utilizados por Liverpool e Everton, respetivamente, após o reinício do campeonato, que foi suspenso após a 29.ª jornada devido à pandemia de covid-19.

Os dois clubes vão defrontar-se no recinto do Everton sem a presença de adeptos nas bancadas, em 21 de junho, no novo arranque da competição, e o Liverpool, líder destacado da prova, poderá mesmo sagrar-se campeão se vencer o rival citadino e o perseguidor Manchester City perder com o Arsenal.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 408 mil mortos e infetou mais de 7,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.