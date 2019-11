Liverpool fica sem Klopp por causa do Mundial de Clubes

Se dezembro já costuma ser um mês incrivelmente intenso para as equipas inglesas, especialmente devido ao tradicional calendário preenchido por altura do natal e ano novo, o Liverpool irá viver toda uma nova experiência já a partir do meio do último mês do ano. A situação é de tal forma complexa, que os reds terão mesmo de disputar dois jogos oficiais com menos de 24 horas de diferença, sendo que num deles nem sequer será Jürgen Klopp a sentar-se no banco.O encontro em causa será disputado a 17 de dezembro, diante do Aston Villa, a contar para a Taça da Liga, uma partida que surge apenas 22 horas antes da partida das meias-finais do Mundial de Clubes, a disputar em Doha. Ora, por causa dessa diferença curtíssima, nesse duelo da prova interna o comando da equipa estará a cargo de Neil Critchley, treinador dos Sub-23, que de forma inesperada viverá uma das noites mais importantes da sua carreira.Para lá de não contar com Klopp no banco, o Liverpool deverá viajar para Doha com um plantel reduzido, onde devem entrar alguns 'miúdos', tais como Rhian Brewster, Caihome Kelleher e Neco Williams. Caso consiga o apuramento para a final, numas 'meias' nas quais defrontará o vencedor do duelo entre o Monterrey e quem avançar do Al Sadd-Hienghène Sport, nesse caso o mais certo é Klopp receber 'reforços' para atacar a fase decisiva.De notar que, ao todo, os reds se arriscam a fazer nove jogos no mês de dezembro.