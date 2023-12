Liverpool goleia West Ham e está nas 'meias' da Taça da Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Liverpool ganhou esta quarta-feira em casa ao West Ham, por 5-1, nos quartos de final da Taça da Liga inglesa de futebol, juntando-se nas 'meias' a Fulham, orientado pelo português Marco Silva, Chelsea e Middlesbrough.

Os reds chegaram à vantagem aos 28 minutos, por intermédio do húngaro Dominik Szoboszlai, e Curtis Jones ampliou, aos 56', após assistência de Darwin Núñez, num jogo em que o técnico alemão Jürgen Klopp, que apresentou um onze renovado - o internacional português Diogo Jota ficou de fora por lesão -, operou quatro substituições à hora de jogo.

Dois dos jogadores lançados, os habituais titulares Alexander-Arnold e o egípcio Mohamed Salah, foram a tempo de mostrar serviço, o primeiro com duas assistências, a primeira precisamente para Salah (82') e a segunda para o bis de Curtis Jones (84').

Antes, já o holandês Cody Gakpo tinha feito o terceiro do Liverpool, aos 71', e Jarrod Bowen, aos 77', marcou o golo de honra dos visitantes.

Na véspera, o Fulham - que se qualificou pela primeira vez para as meias-finais da prova - eliminou o Everton, nos penáltis, tal como fez o Chelsea ao Newcastle, depois de igualdades a uma bola no tempo regulamentar, enquanto o Middlesbrough (da segunda divisão inglesa) superiorizou-se na deslocação ao terreno do Port Vale (da terceira divisão), por 3-0.