Liverpool impedido de utilizar escudo de campeão do Mundo na Premier League

Com a vitória sobre o Flamengo, no sábado, o Liverpool garantiu o direito de transportar nas suas camisolas o símbolo de campeão do Mundo (tal como sucedeu com o Real Madrid nas últimas três temporadas), mas devido aos regulamentos da Premier League não o poderá utilizar nas partidas do campeonato inglês.





A informação foi revelada pelo próprio clube de Anfield, num comunicado no qual esclarece que este símbolo apenas poderá ser utilizado nas partidas da Liga dos Campeões e na Taça de Inglaterra, mas neste último caso terá sempre de submeter um pedido formal à FA para que a sua utilização seja autorizada.No mesmo comunicado, citando um porta-voz da FIFA, o Liverpool esclarece que o símbolo de campeão do Mundo poderá ser utilizado a "partir do dia em que vencem a prova até à realização da final da edição seguinte". Ainda segundo a mesma fonte, o "símbolo poderá apenas ser utilizado nas camisolas oficiais da equipa principal, pelo que não poderá ser colocado em versões anteriores das camisolas ou outro tipo de peça de roupa", explica.