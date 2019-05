Liverpool já está a preparar festa... a dobrar

Ainda com chances de conquistar dois troféus na presente temporada (a Premier League e a Liga dos Campeões), o Liverpool não quer ser apanhado desprevenido com um eventual êxito e, segundo o 'The Sun', estará já a planear tudo para que na segunda-feira nada falhe na hora de celebrar - ainda que para tal suceder tenha de haver uma pequena ajuda do Manchester City (os citizens têm sempre de tropeçar).A ideia será deixar a festa preparada a ser lançada, com um autocarro pintado a preceito para homenagear os novos campeões pronto a desfilar nas ruas da cidade na segunda-feira, numa parada de campeões que percorrerá as ruas mais importantes da cidade dos Beatles.E não bastasse ter já o plano para este fim de semana traçado, os reds também já pensaram mais além e estão de olho também na final da Champions. Assim, de acordo com o mesmo jornal, em marcha estará a preparação para essa segunda possível festa, que decorreria a 2 de junho, o dia seguinte à final de Madrid. Mas, tal como na situação da Premier League, pode dar-se o caso de tudo ter sido preparado para nada. Uma coisa é certa: ninguém pode acusar o Liverpool de não se precaver para o sucesso...